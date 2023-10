Angriff auf Awdijiwka: Die regionale Militärverwaltung sagt eine Eskalation voraus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Offensive des Feindes auf Awdijiwka in der Region Donezk ist die größte seit 2014. Derzeit ist ein gewisser Rückgang des Beschusses und der Angriffsaktionen der Russen zu verzeichnen, aber in den kommenden Tagen ist mit einer Verschärfung zu rechnen. Dies erklärte am Mittwoch, den 18. Oktober, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Awdijiwka Witalij Barabash in der Sendung des nationalen Fernsehsenders United News.

Ihm zufolge ist die Lage auf dem Territorium der Gemeinde jetzt etwas ruhiger: weniger Beschuss, Raketenangriffe und Angriffe.

„Allerdings wird es nicht ruhiger in den Stellungen. Der Beschuss und die Feuergefechte gehen dort rund um die Uhr weiter. Es ist sehr heiß in den Stellungen“, so der Beamte.

Eine solche Abnahme der Intensität der Angriffe durch den Feind deutet darauf hin, dass die Angreifer „erschöpft“ sind und die ukrainischen Verteidigungskräfte die Lage in der Richtung stabilisiert haben, stellt Barabasch fest.

„Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Der Feind formiert sich neu. Drei Nächte hintereinander zieht er die Ausrüstung, die er kann, nach hinten zurück, um sie zu reparieren. Und höchstwahrscheinlich werden wir in den kommenden Tagen noch diese Verschärfung in unsere Richtung erwarten“, betonte er. er betonte. er.

In der Nähe der Stadt Awdijiwka wird weiterhin heftig gekämpft. Das ukrainische Militär hofft, dass sich die Lage bald stabilisieren wird.