Angriff auf Kiew: Flugabwehr schießt zehn Iskander-Raketen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 1. Juni starteten russische Truppen einen weiteren Angriff auf Kiew mit zehn Iskander-Marschflugkörpern und ballistischen Raketen, die alle zerstört wurden. Dies teilte das Luftwaffenkommando der ukrainischen Streitkräfte mit.

„Gegen 02:45 Uhr setzten die russischen Angreifer eine Reihe von Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt fort. Wieder griff der Feind heimtückisch mit bodengestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern von Iskander SAMs an. Es bleibt also nicht viel Zeit, um in Deckung zu gehen“, so das Militär.

Die feindlichen Raketen wurden aus der nördlichen Richtung – der Region Brjansk der Russischen Föderation – abgeschossen.

„Die Luftverteidigungskräfte und -mittel der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine haben alle zehn Raketen zerstört: sieben ballistische Iskander-M-Raketen und drei Iskander-K-Marschflugkörper“, teilte das Kommando mit.