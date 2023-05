Angriff auf Kiew: Trümmer fielen in mehreren Bezirken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, Serhij Popko, sagte, dass nach der Aktivierung der Luftabwehr Trümmer im Bezirk Darnytskyi fielen. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko fielen Trümmer in mehreren Bezirken.

Quelle: Militärverwaltung der Stadt Kiew, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko

Direkte Ansprache von Popko: „Der Luftalarm in Kiew dauert an. Die Luftabwehr ist in Betrieb. Nach vorläufigen Informationen sind im Bezirk Darnytsia der Hauptstadt Trümmer niedergegangen.“

Details: Die Zahlen der Opfer und Schäden werden derzeit aktualisiert. „Bleiben Sie in den Schutzräumen, bis der Luftangriffsalarm aufgehoben wird“, rief der Leiter der Kiewer Militärverwaltung auf.

Auch der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, dass in den Bezirken Darnytskyi und Dniprovskyi Explosionen zu hören waren. „Alle Dienste sind auf dem Weg zum Tatort. Mehr Details später“, schrieb er.

Die Kiewer Militärverwaltung meldete später, dass ein Nichtwohngebäude im Stadtteil Desnianskyi durch herabfallende Trümmer in Brand geraten sei. „Alle notwendigen Dienste sind vor Ort im Einsatz. Bleiben Sie in den Unterkünften“, schrieb Popko.

„Brand in einer Garagengenossenschaft infolge herabfallender Trümmer im Bezirk Darnytskyi. Trümmer fielen an mehreren anderen Orten in der gleichen Gegend. Vorläufig gab es auch eine Explosion im Bezirk Desnianskyi“, sagte Klitschko.

5:52 Klitschko sagte, dass es keine Verletzten an den Orten der herabfallenden Trümmer in den Bezirken Darnytskyi und Dniprovskyi gab. Bislang wurde keine medizinische Hilfe angefordert.