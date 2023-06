Angriff auf Krywyj Rih: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Raketenangriff auf Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk in der Nacht zum Dienstag, 13. Juni, hat Tote und Verletzte gefordert. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Sergej Lyssak, mit.

„Ein weiterer Terroranschlag von Russen auf den Wohnsektor. In der Nacht. Heimtückisch. Brutal. Es gibt Tote und Verletzte“, schrieb Lysak.

Die Zahl der Opfer nannte er nicht, versprach aber, dies später zu tun.

Nach dem von Lysak veröffentlichten Foto zu urteilen, sind jedoch alle Wohnungen in mindestens einem Eingang eines Wohnhochhauses durch das Feuer ausgebrannt.

Zuvor hatte der Bürgermeister von Krywyj Rih, Olexander Vilkul, erklärt, dass es Verletzte in einem äußerst ernsten Zustand gebe und dass sich möglicherweise noch Menschen unter den Trümmern des Hauses befinden.

Es wurde auch berichtet, dass in dieser Nacht zwei Menschen in Charkiw „angekommen“ sind. Ein kommunales Unternehmen im Bezirk Kievskyy und ein Lagerhaus in Saltovskyy, in dem infolge der Explosion ein Feuer ausbrach, wurden beschädigt.