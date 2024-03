Angriff auf die Region Tscherkassy: Energieanlage getroffen, Drohnen und Rakete abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht zum 29. März einen kombinierten massiven Angriff auf die Ukraine durchgeführt. In der Region Tscherkassy gibt es einen Treffer in der Energieanlage. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, Igor Taburets.

„Es gibt Raketentreffer auf das Objekt der Energieinfrastruktur. Alle Dienste sind in Betrieb. Die Arbeiten zur Beseitigung der Folgen gehen weiter“, sagte er.

Nach vorläufigen Informationen haben die Kräfte der Luftverteidigung sechs „Shaheds“ über der Region zerstört.

„Durch die herabfallenden Trümmer wurden Nichtwohngebäude zerstört und die Fenster eines Privathaushaltes zerstört“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Außerdem gelang es, einen Marschflugkörper im Bezirk Uman abzuschießen. Ohne Folgen und ohne Verletzte.

Wir erinnern daran, dass die Russische Föderation Stromanlagen in drei Bezirken des Gebiets Dnipropetrowsk auf einmal angegriffen hat.