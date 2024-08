Angriffe auf Flugplätze: Der Generalstab gab Einzelheiten bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte griffen vier russische Flugplätze auf einmal an. Die Hauptziele waren Lagerhäuser für Treibstoff und Schmiermittel sowie Mittel zur Bekämpfung.

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben in der vergangenen Nacht auf einen Schlag vier Militärflugplätze der russischen Angreifer angegriffen. Dies teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch, den 14. August mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Nacht zum 14. August Einheiten der Luftwaffe und der Sondereinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine zusammen mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine und der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine vier Flugplätze in den Regionen Woronesch, Kursk und Nischni Nowgorod in Russland angegriffen haben.

„Insbesondere wurden die Militärflugplätze von Chalino, Sawasleika, Borisoglebsk und Baltimore getroffen“, heißt es in dem Bericht.

Der Generalstab erklärte, dass auf diesen Flugplätzen Heeresflieger, Su-34-Kampfbomber, Su-35-Jäger und andere Militärflugzeuge des Feindes stationiert sind.

„Die Hauptziele des Angriffs waren Lagerhäuser für Treibstoff und Schmiermittel sowie Ausrüstungen für die Flugzeugabwehr“, präzisierte der Generalstab.

Bisher sind die Ergebnisse des Angriffs noch nicht bekannt.