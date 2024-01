Angriffe der Invasoren bei Werbowe intensivieren sich - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat ihre Offensiven und Angriffe in der Nähe von Werbowe in Richtung Melitopol intensiviert. An einem Tag kommt es an diesem Frontabschnitt zu etwa fünfzig militärischen Zusammenstößen. Darüber berichtet der Sprecher des Gemeinsamen Pressezentrums der Verteidigungskräfte der Tauridenrichtung Oberst Alexander Stupun im Sender Einheitsnachrichten.

„Unsere Kommandeure sind vor Ort. Immer bei der geringsten Gelegenheit, um unsere taktische Position zu verbessern. Im Allgemeinen sind die Angreifer hier recht aktiv, sie haben die Zahl der Offensiv- und Angriffsaktionen deutlich erhöht. Seit dem zweiten Tag führt der Feind jeden Tag 50 militärische Gefechte durch“, sagte der Offizier.

Ihm zufolge sind die russischen Besatzungstruppen in allen Teilen der Tavricheskiy Richtung aktiv, aber die Intensität variiert.

Er fügte hinzu, dass die Streitkräfte der Ukraine in einer Woche 15 Eindringlinge in der Tavricheskiy-Richtung gefangen genommen haben. In diesem Zeitraum führte der Feind hundert Luftangriffe in dieser Richtung durch, meist handelte es sich um gelenkte Luftbomben, der meiste Beschuss erfolgte in der Region Donezk.

Zuvor hatte Olexander Tarnawskyj erklärt, die russische Armee habe die Zahl der Offensiven und Angriffe im Verantwortungsbereich der Tavria-Task Force erhöht.