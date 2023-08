Die Rettungsarbeiten in Pokrowsk sind abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Pokrowsk in der Region Donezk sind die Rettungsarbeiten am Ort eines Raketeneinschlags durch russische Aggressoren abgeschlossen worden. Dies teilte der staatliche Rettungsdienst am Dienstag, den 8. August, mit.

„Um 16:40 Uhr wurden die Rettungsarbeiten in einem fünfstöckigen Wohnhaus abgeschlossen, das durch den Beschuss am 7. August beschädigt wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Nach vorläufigen Informationen wurden sieben Menschen getötet, darunter ein Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes, 82 weitere Personen wurden verletzt. Die Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes konnten acht Menschen retten. Von der Baustelle entfernt 122 Tonnen Bauschutt.

An der Beseitigung der Folgen des Beschusses durch den Staatlichen Katastrophenschutz waren 46 Personen und 12 Einheiten der Ausrüstung beteiligt.

