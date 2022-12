Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein moldawischer Staatsbürger, der sich als Anhänger Russlands entpuppte, wurde am Kontrollpunkt Serpneve in der Region Odessa angehalten. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst am Freitag, den 2. Dezember.

Es wird angegeben, dass während der Inspektion, Grenzschutzbeamte zusammen mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine festgestellt, dass der Ausländer ein Fan der russischen Welt ist. Sie fanden auf den Seiten der sozialen Netzwerke 72-jähriger Mann Materialien zur Unterstützung der russischen Behörden und die Streitkräfte des Aggressors Land.

„Der Ausländer wurde ein Pass durch die Staatsgrenze verweigert und wird nicht in der Lage sein, unser Land für eine lange Zeit zu besuchen, weil er auch verboten wurde, um das Gebiet der Ukraine zu betreten“, – sagte in der Grenzschutzabteilung.

Früher in der Region Poltawa ausgesetzt vier Unterstützer der „russischen Welt“. Einer der Verdächtigen warb für eine religionsfeindliche Darstellung und bezeichnete die Tötung von Ukrainern als „Reinigung Russlands vom Teufel“.

Ein Anhänger des „russischen Friedens“ wurde festgenommen, weil er das Präsidialamt „vermint“ hatte.