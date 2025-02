Die Apothekenketten sind bereit, die Kosten für Medikamente zu senken - ein Fachverband

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Mitglieder des Berufsverbands der Apotheker in der Ukraine unterstützen die Initiative zur Senkung der Arzneimittelpreise, wie auf der Website des Verbands zu lesen ist. Der Verband hat eine Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Senkung der Arzneimittelkosten an das Gesundheitsministerium geschickt. Darin schlagen die Mitglieder des Verbandes vor, die Kosten für Medikamente zu senken, indem sie einen Rabatt auf ihren Aufschlag proportional zum Hersteller gewähren, während sie dem Hersteller die Möglichkeit lassen, die Höhe eines solchen Rabatts auf Produkte zu bestimmen. Wenn alle Parteien den Bedingungen zustimmen, wird die Erklärung am 1. März in Kraft treten. Wie berichtet, hat der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj am 5. Februar überhöhte Arzneimittelpreise kritisiert und mit personellen Veränderungen gedroht, falls sich die Situation nicht ändert.