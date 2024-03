ARMA hat den Verkauf von Medwedtschuks Yacht angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zum ersten Mal in der Geschichte der Ukraine und in der Praxis der Agentur für die Wiedererlangung und Verwaltung von Vermögenswerten hat sie den Beginn des Verkaufs eines verhafteten Vermögenswertes im Ausland angekündigt – die Yacht Royal Romance des ehemaligen Abgeordneten Wiktor Medvedchuk. Dies berichtete der Pressedienst der ARMA am Montag, den 18. März.

Die Sitzung der Kommission für die Auswahl des Veranstalters der Auktion ist für den 20. März angesetzt.

„Wir erhalten bereits Angebote von Auktionshäusern aus aller Welt. Der Gewinner der Ausschreibung wird den öffentlichen Verkauf dieses wertvollen Loses organisieren und durchführen und als Verbündeter im Sieg über das Böse in die Geschichte eingehen. Und derjenige, der Medwedtschuks Yacht kauft, wird dem Regime von Putin einen politischen Schlag versetzen und in die Weltgeschichte eingehen“, sagte Elena Duma, Leiterin von ARMA.

Ihr zufolge werden die Gelder aus dem Verkauf der Yacht für die Verteidigung der Ukraine verwendet werden.

Während des Spendenmarathons wies die Leiterin der Nationalen Agentur darauf hin, dass die Arrestfrist für die Yacht im Mai abläuft, die ARMA aber Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass sie nicht an den früheren Eigentümer zurückgeht.

Duma gab auch an, dass der Mindestbetrag für den Verkauf der Yacht mindestens 130 Millionen Euro betragen würde – dies ist der Versicherungsbetrag, mit dem das Schiff bewertet wurde.