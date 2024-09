Aserbaidschan hat sich wegen der angeblichen Entsendung von drei seiner Bürger in den Krieg in der Ukraine an das russische Außenministerium gewandt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Inhaftierung der aserbaidschanischen Bürger Nihad Rzayev, Elkhan Shirinov und Vugar Magerramov in Tschetschenien eine Note an das russische Außenministerium geschickt wurde

Die aserbaidschanischen Behörden haben sich an das russische Außenministerium gewandt wegen der Inhaftierung von drei Aserbaidschanern in Tschetschenien, die angeblich zum Kampf in die Ukraine gezwungen wurden.

Dies wurde dem APA-Korrespondenten aus diplomatischen Kreisen berichtet.

Im Juni 2024 erklärte der Leiter des russischen Ermittlungsausschusses, Alexander Bastrykin, dass die Behörden mindestens 10.000 Migranten zum Kampf in die Ukraine geschickt hätten.

Nach Angaben des russischen Medienmagazins Medusa führen russische Strafverfolgungsbeamte regelmäßig Razzien in Unternehmen durch, die Migranten beschäftigen, insbesondere solche aus Zentralasien. Ihre Ziele sind in der Regel Männer, die vor kurzem die russische Staatsbürgerschaft erhalten haben, sich aber nicht zum Militärdienst gemeldet haben. Sie versuchen, diese Männer zum Kampf in die Ukraine zu schicken.