Asow-Kommandeure kehren aus der Türkei zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Militärkommandeure, die Asowstal in Mariupol verteidigt haben und dann in diesem Land waren, nachdem sie im Austausch aus russischer Gefangenschaft entlassen wurden, kehren aus der Türkei in die Ukraine zurück. Dies gab das Staatsoberhaupt am Samstag, den 8. Juli, auf Telegram bekannt.

„Wir kehren aus der Türkei zurück und bringen unsere Helden nach Hause. Die ukrainischen Kämpfer Denis Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Sergei Wolhyniensky, Oleg Khomenko und Denis Shlega werden endlich bei ihren Familien sein“, schrieb er.

Selenskyj veröffentlichte ein Video, das ihn und die Azovstal-Verteidiger bei der Rückkehr mit demselben Flugzeug zeigt.

Sie kehren nach Hause zurück: