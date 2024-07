Atesh identifizierte den Standort der russischen Hauptnachrichtendirektion in Sewastopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Aufmerksamkeit der Aktivisten wurde auf das Gebiet der ehemaligen Militäreinheit 95 408 gelenkt, wo das Automobilbataillon stationiert war.

Aktivisten der Guerillabewegung Atesh haben den Standort des russischen Hauptnachrichtendienstes in Sewastopol ausfindig gemacht. Dies berichtete die Guerilla in ihrem TG-Kanal.

„Auf dem Gelände wurde trotz des hohen Zauns eine ganze Menge militärischer Ausrüstung gefunden. Aber das Wichtigste erfuhr man erst später, bei der Verfolgung. Hier sind verdeckte Einheiten des russischen Hauptnachrichtendienstes aktiv. Trotz der Tatsache, dass sie sich in der Nähe des angegebenen Punktes, in mehreren Häusern befinden, haben wir jedes einzelne berechnet!“ – heißt es in der Nachricht.

Die Guerillas berichten, dass es ihnen gelungen ist, die meisten der dortigen Personen zu fixieren, ihre Daten, Wohnorte und Bewegungsrouten herauszufinden.

„Ein Teil der verfügbaren Informationen wurde an die ukrainischen Verteidigungskräfte weitergegeben. Der andere Teil wurde uns überlassen. Daher gibt es zwei Empfehlungen für diejenigen, die hier Dienst tun: 1. Sich umzusehen und sich auf Überraschungen vorzubereiten; 2. uns zu kontaktieren und eine Zusammenarbeit zu beginnen: @Ametham_atesh_ua“, heißt es in der Nachricht.