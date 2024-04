Die ukrainische Marine hat die Niederlage eines russischen Schiffes auf der Krim bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Unterstützungsschiff Kommuna der Schwarzmeerflotte geriet am 21. April im Hafen des vorübergehend besetzten Sewastopol durch die Aktionen der Marine der Streitkräfte der Ukraine in Brand. Dies berichtete der Sprecher der Marine der Streitkräfte der Ukraine, Kapitän 3. Rang Dmitri Pletenchuk, berichtet Ukrajinska Prawda.

„Dieser Vorfall ereignete sich unter direkter Beteiligung der Marinestreitkräfte der Ukraine. Die Art der Beschädigung des Schiffes wird noch spezifiziert, aber nach vorläufigen Informationen ist das Schiff nicht mehr in der Lage, Aufgaben zu erfüllen“, sagte er.

Pletenchuk erklärte, dass es sich bei dem Schiff nicht um ein Kampfschiff handelt, das aber trotz seines hohen Alters im Dienst der russischen Schwarzmeerflotte stand und einsatzfähig war. Insbesondere wurde die Kommuna von den Russen eingesetzt, als sie die Stelle untersuchten, an der das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte Moskau gesunken war.

Die Kommuna ist ein Marinehilfsschiff der russischen Marine, ein U-Boot-Bergungsschiff. Das älteste Schiff der russischen Marine und das älteste Schiff der Welt im Dienst.

Erinnern Sie sich, am Morgen des 21. April wurde in den russischen sozialen Netzwerken über Explosionen in Sewastopol berichtet. Daraufhin erschien ein Video mit den ersten Aufnahmen der „Ankunft“ auf der besetzten Krim.