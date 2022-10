Das Außenministerium hat China vorgeworfen, nichts von den Angriffen auf Kiew gewusst zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Außenministerium hält die Aussage seiner chinesischen Kollegen, nichts von den Angriffen der russischen Invasoren auf Kiew gewusst zu haben, bei denen am 17. Oktober fünf Menschen getötet wurden, für nicht korrigiert. Die Erklärung des chinesischen Außenministeriums wurde vom ukrainischen Diplomatensprecher Oleh Mykolenko kommentiert.

„Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass der chinesische Botschafter, der sich in der Ukraine aufhält, seine Regierung nicht über die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt informiert. Unsere Botschaft in Peking informiert das chinesische Außenministerium auch regelmäßig über die Verbrechen Russlands in der Ukraine“, schrieb der Diplomat.

Er merkte an, dass es nicht richtig sei, „so zu tun, als ob nichts passiert, wenn die ganze Welt darüber spricht“.

„Wir erwarten eine aktivere Rolle Chinas als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats. Es kann keine Kompromisse oder politischen Nuancen geben, wenn es um die Verurteilung barbarischer Verbrechen gegen Zivilisten geht“, fügte Nikolenko hinzu…