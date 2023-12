Aufgrund der Schneefälle in Polen kommt Ukrsalisnyzja den Bedürfnissen der Fahrgäste auf den Abendflügen entgegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Aufgrund des Schneefalls in Polen am Samstagabend werden die Ukrsalisnyzja-Züge Przemyśl-Odessa und Przemyśl-Kiew eine zusätzliche Stunde in Przemyśl warten, und Fahrgäste mit Tickets für diese Züge können die Morgenflüge erreichen.

Quelle: Ukrsalisnyzja

Wörtlich: „Wir überwinden weiterhin Schneehindernisse und helfen unseren Kollegen in Polen: Aufgrund massiver Verspätungen, die durch schlechtes Wetter in mehreren polnischen Woiwodschaften verursacht wurden, werden unsere Züge #36 Przemyśl – Odessa und #54 Przemyśl – Kiew eine zusätzliche Stunde in Przemyśl warten.

Anzeige: Alle Fahrgäste, die ihren ukrainischen Zug trotz der zusätzlichen Umsteigezeit nicht erreichen, werden mit denselben Fahrkarten in den Morgenzug aufgenommen.“

Details: Laut Ukrsalisnyzja ist der Zug 119/120 Helm – Kiew derzeit mit einer Verspätung von +1:37 nach Kiew unterwegs.

„Da die Ankunft am Vorabend der Ausgangssperre erwartet wird, stehen unsere Bahnhofsvorsteher und die von der Stadt bereitgestellten Busse bereit, um den Zug zu empfangen, begleitet von Streifenwagen“, heißt es in der Erklärung.

Im Allgemeinen fahren von 84 Zügen der Ukrsalisnyzja derzeit nur 3 mit einer Verspätung von mehr als 1 Stunde, die Situation ist unter Kontrolle, fügte das Unternehmen hinzu.