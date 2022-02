Ein Aufklärungsschiff wurde für die ukrainische Marine repariert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat die Reparaturen an dem kleinen Aufklärungsschiff Perejaslaw abgeschlossen. Es wurde von einem Unternehmen des Staatskonzerns Ukroboronprom repariert, teilte die Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums am Sonntag, 12. Februar, mit.

„Vorgestern hat das staatliche Unternehmen Mykolajiw-Werft die Reparaturarbeiten an dem kleinen Aufklärungsschiff der ukrainischen Streitkräfte Perejaslaw abgeschlossen“, heißt es in der Erklärung.

Es wird angezeigt, dass das Schiff den Wasserbereich der Reparaturanlage bereits verlassen hat und am Ort der ständigen Basis angekommen ist.

Das kleine hydrographische Schiff mit der Seriennummer 701, das später zum Aufklärungsschiff Perejaslaw wurde, lief am 30. November 1986 vom Stapel. Im Jahr 1995 übergab die sowjetische Schwarzmeerflotte das Schiff an die ukrainische Marine. am 1. Dezember 1995 wurde die ukrainische Marineflagge auf dem Schiff gehisst.

1997 wurde das Schiff auf den Namen Pereyaslav getauft und erhielt die Rumpfnummer U512. Das Schiff liegt in einem Militärhafen in der Stadt Otschakow.