Augenzeugen berichten von einem Brand in einem Munitionsdepot in der Region Belgorod in Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Augenzeugen berichten, dass ein Munitionsdepot im Bezirk Rokytiansky der Region Belgorod in Flammen steht. Ihnen zufolge waren Explosionen zu hören, gefolgt von einem Feuer

Am Sonntag, den 9. Juni, meldeten Anwohner Explosionen in der Region Belgorod in der Russischen Föderation. Augenzeugen berichteten, dass ein Munitionsdepot im Bezirk Rokytiansky in Flammen stand. Einwohner der Region Belgorod posten in den sozialen Medien Fotos und Videos von den Nachwirkungen der möglichen Explosion.

Dies berichtet der Telegramkanal ASTRA.

Nach Angaben des Kanals behaupten Augenzeugen, dass ein Munitionsdepot im Bezirk Rokytiansky in Flammen steht. Ihnen zufolge waren Explosionen zu hören, nach denen das Feuer ausbrach.

Das russische Verteidigungsministerium behauptet, eine ukrainische Drohne sei über der Region Belgorod abgeschossen worden.

Zuvor hatte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärt, dass in Belgorod und dem Bezirk Belgorod zum dritten Mal an einem Tag Raketenalarm ausgelöst worden sei.

Später sagte Gladkov, dass in einem Nicht-Wohngebäude im Bezirk Rokytiansky ein Feuer ausgebrochen sei.

„Es gab keine Verletzten. Die Bewohner der nahegelegenen Häuser werden in einen sicheren Abstand gebracht“, schrieb Gladkov.