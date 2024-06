Die Ausfallzeiten werden etwas länger sein: Ukrenergo hat eine Prognose für mehrere Wochen abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den nächsten Wochen wird die Lage im Stromnetz sehr viel schwieriger sein, und während bestimmter Spitzenverbrauchszeiten werden die Ausfallzeiten recht hoch sein.

Dies gab Wladimir Kudrytskyj, Vorstandsvorsitzender von NPC Ukrenergo, bekannt.

Ihm zufolge werden die Stromausfälle zwischen 11:00 und 23:00 Uhr etwas länger sein als zu anderen Tageszeiten. Dies wird ungefähr bis Ende Juli andauern, sagte Kudrytskyj,

„Dies ist auf die Besonderheiten der Reparaturen in den Kernkraftwerken zurückzuführen. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass uns die Zeitpläne für etwa anderthalb Monate begleiten und in unserem Leben präsent sein werden. Und sie können, vor allem am Abend, während der Spitzenverbrauchszeiten, sagen wir mal, ganz erheblich sein“, sagte er.

Kudrytskyj fügte außerdem hinzu, dass die Dauer von Stromausfällen weltweit von drei Faktoren beeinflusst wird:

„Das sind Reparaturen an Kernkraftwerken, die traditionell im Sommer durchgeführt werden. Das sind die Importe. Und es ist das Wetter, das den Verbrauch beeinflusst.“

