Austin: Die USA werden bald 2,3 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe für die Ukraine ankündigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Pentagonminister Austin sagte am 2. Juli, dass die Vereinigten Staaten bald zusätzliche 2,3 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe für die Ukraine ankündigen werden

Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am Dienstag, den 2. Juli, dass die Vereinigten Staaten in Kürze zusätzliche 2,3 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe für die Ukraine ankündigen werden, darunter Panzerabwehrwaffen, Abfangjäger und Munition für Patriot- und andere Luftabwehrsysteme.

Dies meldete die AR.

Nach Angaben der Agentur wurde dies bei einem Treffen zwischen dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Austin im Pentagon bekannt.

Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview bei der Brookings Institution gesagt, dass die Vereinigten Staaten daran arbeiten, die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken. Ihm zufolge sind neue Ankündigungen in dieser Hinsicht in naher Zukunft zu erwarten, wahrscheinlich noch vor dem NATO-Gipfel nächste Woche.

Am 2. Juli treffen sich die ukrainischen und amerikanischen Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Lloyd Austin im Pentagon, um über die Stärkung ihrer Partnerschaft und die Sicherheitslage zu sprechen.