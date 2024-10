Australien schickt Dutzende von Abrams-Panzern in die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Australien wird Dutzende von veralteten Abrams-Panzern als Teil des jüngsten 245-Millionen-Dollar-Militärhilfepakets an die Ukraine schicken

Australien wird im Rahmen seines jüngsten Militärhilfepakets im Wert von 245 Millionen Dollar Dutzende veralteter Abrams-Panzer in die Ukraine schicken.

Dies berichtet der australische Fernsehsender ABC.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Minister für Verteidigungsindustrie Pat Conroy, der diese Woche an einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel teilnimmt, seinen ukrainischen Amtskollegen direkt über das jüngste Hilfspaket informieren wird.

„Wir stehen Schulter an Schulter mit der Ukraine in ihrem Kampf gegen die illegale Invasion Russlands. Diese Panzer werden die ukrainischen Streitkräfte mit mehr Feuerkraft und Mobilität ausstatten und die Unterstützung unserer Partner für die ukrainischen Panzerbrigaden ergänzen“, sagte Conroy in London, wo er sich vor seiner Reise zur NATO mit Mitgliedern der britischen Regierung trifft.