Ein Auto mit einem Mobilisierungsflüchtling wurde an der Grenze abgefangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Grenzschützer haben am Rande des Dorfes Sol im Bezirk Uschhorod ein Auto mit einem Mobilisierungsflüchtling angehalten. In dem Auto befanden sich fünf Personen – der Organisator und seine „Kunden“, teilte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine am Samstag, den 5. Oktober mit.

Die Männer gaben zu, dass es ihr Ziel war, in die Slowakei und von dort in andere EU-Länder zu gelangen. Nachdem sie die Grenze erfolgreich überquert hatten, mussten sie eine Belohnung von 30.000 Dollar an den Organisator zahlen.

Ein Ermittlungs- und Einsatzteam der Nationalen Polizei wurde an den Tatort gerufen. In den Handlungen des Kiewers sehen sie Anzeichen für eine Straftat nach dem Artikel über den illegalen Transfer von Personen über die Staatsgrenze der Ukraine (Teil 3 des Artikels 332 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Der entsprechende Bericht wurde an die Bezirksabteilung Uschhorod der Nationalen Polizei geschickt. Derzeit laufen die Ermittlungen noch.

Zuvor wurde ein Militärangehöriger enttarnt, der einen Mobilisierungsverweigerer für 3 Tausend Dollar nach Polen gebracht hat. Er brachte seinen „Kunden“ zur Grenzsiedlung und gab ihm die Richtung der Bewegung durch den Wald an.