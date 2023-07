Der Bürgermeister von Melitopol hat bekannt gegeben, wie viele Einwohner sich in der Stadt befinden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im russisch besetzten Melitopol in der Region Saporischschja leben noch etwa 60.000-70.000 Zivilisten. Gleichzeitig übersteigt die Zahl der russischen Truppen in der Stadt diese Zahl. Dies teilte der Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, am Sonntag, dem 2. Juli, in einem TV-Marathon mit.

Er wies darauf hin, dass die Russen die Stadt in eine Militärbasis verwandelt haben und sie als Logistikzentrum nutzen.

„Die Leute sagen, dass es mehr militärische Russen als Zivilisten gibt. Der Feind hat Melitopol als logistisches Zentrum gewählt, und deshalb gibt es dort viel Militär“, sagte Fedorow.

Er sagte, dass die Invasoren eine weitere Welle der militärischen Registrierung gestartet haben, um Einheimische an die Front zu mobilisieren. Außerdem setzen die Russen die Zwangspassierung der Einwohner von Melitopol fort.

Melitopol in der Region Saporischschja ist seit Beginn der groß angelegten Invasion von russischen Truppen besetzt. In Melitopol sind Widerstandskräfte aktiv, und die örtlichen Partisanen werden von den Streitkräften der Ukraine aktiv unterstützt.

Zuvor hatte Fedorow über weitere Bombenanschläge in Melitopol berichtet.

