Das Büro des Bürgermeisters von Mariupol hat berichtet, dass die Russen Reserven verlegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren verlegen ihre Truppen von Novoazovsk in Richtung Wuhledar, sagte Petro Andriushchenko.

Die russischen Invasoren verlegen ihre Reserven von Nowoasowsk in Richtung Wuhledar in der Region Donezk – es wurde die Bewegung einer Kolonne von 17 Lastwagen registriert. Dies erklärte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petro Andrjuschtschenko in Telegram.

„Aufgezeichnet wurde die Verlegung der Einheit durch eine Kolonne von mehr als 17 Lastwagen von Novoazovsk in Richtung Polohov durch das Dorf. Nikolskoye/g. Rozovka“, sagte er.

Dem Beamten zufolge zeigt dies einen neuen Trend der Ansammlung neuer Einheiten im Süden, nicht in Grundausbildungslagern an der Küste, sondern bereits näher an der Kampflinie.

„Der Trend hält seit etwa einer Woche an, ohne dass sich die Lage an der Frontlinie geändert hätte“, fasste Andrjuschtschenko zusammen.

Zuvor sagte Petro Andrjuschtschenko, dass eine Einheit der Rosgwardija im besetzten Urzuf in der Region Donezk eingetroffen sei.