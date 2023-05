Das Büro des Präsidenten hat ein neues Ziel für die "SWO" des Kremls genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat das eigentliche Ziel der so genannten „speziellen Militäroperation“ genannt, um den Fall der Region Belgorod und anderer russischer Regionen zu verhindern, die 15 Monate lang in vollem Umfang bekämpft werden. Mychajlo Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, schrieb dies am Dienstag, den 23. Mai, auf Twitter.

„Der offizielle Kreml (durch den Mund von Peskow) hat im 15. Monat eines groß angelegten Krieges endlich das Ziel der SWO formuliert: den Fall der Region Belgorod zu verhindern. Das ist sehr reflexartig und kurzsichtig. Ich schlage vor, einen Schritt weiter zu denken und eine neue Informationskampagne zum „russischen Sieg“ zu starten: „Erreicht. Gemeinsam und für immer. Kaluga, Tula, Rjasan – das ist Russland“, schrieb Podoljak.

Seiner Meinung nach ist es jetzt an der Zeit, dass sich das russische Regime auf objektive Dinge besinnt: Je schneller es seine Truppen aus dem ukrainischen Gebiet abzieht, desto weniger grandios wird die Katastrophe für Russland im Finale ausfallen.