Das Büro des ukrainischen Präsidenten hat Musk für die Zensur auf Twitter gerügt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Berater des Leiters des Präsidialamtes, Mychajlo Podoljak, hat Elon Musk für die Zensur aktueller ukrainischer Themen auf Twitter gerügt. Er schrieb darüber auf Twitter am Dienstag, 13. Dezember.

Insbesondere stellte Podoljak fest, dass Ukrainer und Themen über die Ukraine in dem sozialen Netzwerk begann, voreingenommen zu sein.

„Das Verschwinden von „Krieg in der Ukraine“ von Twitter Trends. Radikaler Rückgang der Berichterstattung über Tweets, in denen die russische Aggression erwähnt wird. Die Unmöglichkeit, sich von einer ukrainischen Nummer aus zu registrieren und bei einem Konto anzumelden. Elon Musk, ich frage mich, ob wir jemals Twitter-Dateien über Herbst – Winter 2022 zu sehen“, sagte Podoljak in einem Beitrag.

So, Ukrainer am Dienstag, 13. Dezember, begann sich zu beschweren, dass sie nicht in Twitter mit ihren Handy-Nummern anmelden konnte. Das Unternehmen hat den Versand von Zwei-Faktor-Autorisierungscodes eingestellt.

Darüber hinaus meldeten ukrainische Abonnenten der Betreiber kyivstar, Vodafone und lifecell, dass sie sich nicht in dem sozialen Netzwerk registrieren können.

Über dieses Problem hat bereits das Team von UNITED24.media berichtet, dem staatlichen Medium, das die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine und die russische Aggression für die ganze Welt berichtet.