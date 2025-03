Ein bedingungsloser Waffenstillstand liegt seit dem 11. März auf dem Tisch, Putin muss gedrängt werden, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Letzte Woche gab es bereits einen Vorschlag für einen bedingungslosen Waffenstillstand. Allerdings ist Russland der einzige, der den Krieg in die Länge zieht, also müssen wir jetzt Druck auf den russischen Diktator Wladimir Putin ausüben.

Das sagte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Abendansprache des Präsidenten.

„Nach dem letzten Treffen in Saudi-Arabien, in Dschidda, ist es für jeden auf der Welt klar, dass Russland der einzige ist, der diesen Krieg in die Länge zieht. Der Einzige, der ihn herbeigeführt hat und der ihn fortsetzen muss. Seit dem 11. März gibt es einen Vorschlag für einen bedingungslosen Waffenstillstand, und die Angriffe hätten schon längst aufgehört. Aber es ist Russland, das dies alles fortsetzt“, sagte der Präsident.

Selenskyj stellte fest, dass Russland jede Nacht und jeden Tag so zynisch wie möglich zuschlägt. Vor allem ohne Druck wird Moskau weiterhin die Diplomatie verachten und Leben zerstören

„Was auch immer wir jetzt mit unseren Partnern besprechen, wir müssen Putin dazu drängen, einen echten Befehl zum Stoppen der Angriffe zu geben: Wer auch immer diesen Krieg herbeigeführt hat, muss ihn beenden“, schloss Selenskyj.

In der gleichen Rede sagte Selenskyj, dass sich die Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten heute in Saudi-Arabien treffen. Dieses Mal sind die Gespräche eher technischer Natur.

„Heute ist das zweite Treffen der ukrainischen und amerikanischen Teams in Saudi-Arabien. Diesmal geht es mehr um technische Fragen – unser Militär, unsere Diplomaten, unsere Vertreter des Energieministeriums“, sagte der Präsident.