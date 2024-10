Die Behörden von Pokrowsk haben über die Lage in der Stadt berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Etwas mehr als 13.000 Einwohner, darunter 94 Kinder, befinden sich noch in der Stadt. Der Evakuierungsprozess geht weiter.

Die russischen Angreifer befinden sich etwa 7 Kilometer vor den Toren der Stadt Pokrowsk in der Region Donezk. Der feindliche Beschuss hat die kritische Infrastruktur zu fast 80% zerstört, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt (Municipal Military Administration) Serhij Dobryak in einem am Freitag, den 4. Oktober, ausgestrahlten TV-Marathon.

„Dreizehntausend 50 Einwohner bleiben in der Stadt, darunter 94 Kinder. Ich danke allen unseren Bürgern, die zugehört und evakuiert haben. Übrigens, vor anderthalb Monaten waren noch 48 Tausend Menschen und fast 5,9 Tausend Kinder in der Stadt“, sagte er und fügte hinzu, dass die Evakuierung weitergeht.

Laut Dobryak steht die Stadt unter ständigem Beschuss durch die UAB.

„Dies ist zivile Infrastruktur, wie immer kritische Infrastruktur. Sie ist praktisch nicht mehr vorhanden, sie ist zu fast 80 Prozent beschädigt oder zerstört. Der Feind lässt uns ohne Licht, ohne Wasser, ohne Gas zurück“, sagte der Beamte und fügte hinzu, dass die Lage bei der Stromversorgung ebenfalls schwierig ist.

Allerdings wurden die medizinischen Zentren, die noch in Betrieb sind, mit Generatoren ausgestattet. Die Mediziner sind auch mit Medikamenten und Blut versorgt. Mehrere Geschäfte und der Markt arbeiten.

Zuvor wurde bekannt, dass es den ukrainischen Truppen gelungen ist, die Offensive der russischen Armee bei Pokrowskoje zu stoppen. Dies berichtete der Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation (CDC) des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Andrij Kovalenko.