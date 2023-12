UZ hat bekannt gegeben, wie viele Ukrainer Silvester in Zügen feiern werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ungefähr achttausend Ukrainer werden Silvester auf der Straße verbringen. Dies berichtete der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

„Im Jahr 2023 im Zug sitzen und 2024 ankommen – so scherzhaft können 8 Tausend Fahrgäste sagen, die das neue Jahr in unseren Zügen feiern werden. Unsere Zug- und Lokomotivführer, Fahrdienstleiter, Wagenmeister und Tausende von anderen Bahnmitarbeitern werden dafür sorgen, dass Ihre Reise sicher und komfortabel war und 90 Züge, die an Silvester in der Ukraine verkehren werden, pünktlich ankommen“, berichtet Ukrsalisnyzja.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen heute den Bahnhof in Cherson getroffen haben. Unter Feuer geriet der Evakuierungszug. Die Passagiere des Zuges aus Cherson wurden nach Mykolajiw gebracht.