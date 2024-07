In Berlin fand nach dem russischen Angriff am 8. Juli eine pro-ukrainische Kundgebung statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der deutschen Hauptstadt Berlin fand am Abend des 8. Juli in der Nähe der russischen Botschaft eine Demonstration zur Unterstützung der Ukraine statt. Sie wurde nach dem Beschuss am 8. Juli organisiert. Die Demonstranten forderten, dass die Ukraine einen „Taurus“ erhält

Dies berichtete der Suspilne-Korrespondent Anton Khodak.

Zuvor war die Kundgebung von dem deutschen Stylisten und Designer Frank Wilde auf Instagram sowie von Vitsche, einer Nichtregierungsorganisation von Ukrainern in Berlin, angekündigt worden. Anlass für die Kundgebung war der morgendliche Raketenangriff Russlands auf ukrainische Städte am 8. Juli.

Eine Kundgebung zur Unterstützung der Ukraine in Berlin, Deutschland, 8. Juli 2024. Suspilne Novyny/Anton KhodakDie Demonstranten forderten, dass die Ukraine mit Langstreckenraketen vom Typ Taurus ausgestattet wird. Die Menschen wollten die internationale Gemeinschaft auch daran erinnern, dass „Friedensgespräche mit Terroristen, die Kinder bei der Behandlung töten, unmöglich sind“.