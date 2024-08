Beschuss im Gebiet Charkiw: eine Person wurde getötet, zwei verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Treffer wurde im Bezirk Isjumskyj verzeichnet, ebenso im Bezirk Nemyshlanskyj und anderen Bezirken der Region, insbesondere in den Bezirken Lozovskyj und Krasnohradskyj.

Am 26. August griffen russische Truppen ein ziviles Unternehmen im Bezirk Isjum an. Dabei wurde eine Person getötet, mindestens zwei weitere wurden verletzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung (Oblast-Militärverwaltung) Oleh Synjehubow in der Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge wurde der Anschlag auch in den Außenbezirken von Charkiw, im Bezirk Nemyshlansky und in anderen Bezirken der Region, insbesondere in Lozovsky und Krasnogradsky, verzeichnet.

Die Orte des Anschlags werden derzeit untersucht.

Wir erinnern daran, dass bei dem russischen Angriff auf die Region Odessa am 26. August sieben Menschen verletzt wurden.