Beschuss in der Region Donezk: Russen töteten eine Frau in Awdijiwka und verwundeten einen Mann in Ocheretyne

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstag hat das russische Militär Awdijiwka und Ocheretyne im Bezirk Pokrovsk der Region Donezk beschossen und dabei eine Frau getötet und einen Mann verwundet.

Quelle: Anastasia Medvedeva, Sprecherin der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk, in einem Kommentar an Suspilne Donbass Detail: Ihr zufolge beschoss die russische Armee am 14. Oktober um 13:40 Uhr die Stadt Awdijiwka.

Am Samstag beschoss das russische Militär Awdijiwka und Ocheretyne im Bezirk Pokrovsk in der Region Donezk: eine Frau wurde getötet und ein Mann wurde verwundet.

Quelle: Die Sprecherin der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk, Anastasia Medvedeva, in einem Kommentar an Suspilne Donbass

Details: Ihr zufolge beschoss die russische Armee am 14. Oktober um 13:40 Uhr die Stadt Awdijiwka. Eine 58-jährige Frau, die sich im Hof eines Privathauses aufhielt, wurde durch Granaten getötet, die auf dem Gelände eines Privathauses einschlugen.

Anzeige: Gegen 14:00 Uhr griffen russische Angreifer das Dorf Ocheretyne im Bezirk Pokrovsk an, wobei ein 26-jähriger Mann verwundet wurde.

„Er wurde mit einer Gehirnerschütterung, einer Fraktur und Schrapnellwunden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach vorläufigen Angaben hat die russische Armee beide Siedlungen mit Artillerie beschossen“, sagte Medvedeva.