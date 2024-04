Beschuss der Region Poltawa: Die Zahl der Verletzten ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der bei einem russischen Raketenangriff in der Region Poltawa verletzten Menschen ist auf 12 gestiegen, darunter zwei Kinder. Dies teilte der Innenminister Igor Klymenko mit.

Ihm zufolge waren in dieser Nacht etwa 100 Rettungskräfte in der Region Poltawa im Einsatz. Die Russen hatten am Abend des 8. April einen Raketenangriff auf ein zweistöckiges Wohnhaus gestartet, in dem etwa 30 Menschen lebten.

Zwei Menschen wurden gerettet. Eine Person starb und 12 weitere wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Psychologen der Nationalen Polizei und des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen leisteten etwa 20 Menschen Hilfe.

Klymenko fügte hinzu, dass zwei dreistöckige Häuser, ein vierstöckiges Haus und etwa 10 Autos beschädigt wurden. Die Rettungsaktion dauerte mehr als drei Stunden.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum 9. April erneut Explosionen im Gebiet Poltawa zu hören waren.