Die Beseitigung des Raketenangriffs auf Okhmatdet geht weiter - Kiewer Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Behörden haben die Reihenfolge der notwendigen Arbeiten festgelegt. Die zuständigen Struktureinheiten haben bereits mit der Ausführung begonnen.

Die Beseitigung der Folgen eines massiven Raketenangriffs russischer Truppen auf das Kinderkrankenhaus Okhmatdet wird planmäßig und schrittweise erfolgen, teilte der Pressedienst der Kiewer Militärverwaltung am Montag, den 8. Juli mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Plan aller notwendigen Maßnahmen zuvor bei einem Treffen aller verantwortlichen Strukturen entwickelt wurde.

„Der Leiter der Kiewer Stadtmilitärverwaltung, ein Vertreter der Abteilung für kommunale Sicherheit der Stadt, der Chefarzt von Okhmatdet, der Leiter der staatlichen Bezirksverwaltung haben gemeinsam die Reihenfolge der notwendigen Arbeiten festgelegt“, heißt es in der Mitteilung.

Dabei geht es insbesondere um die Beseitigung von Trümmern, die Lagerung von medizinischen Geräten, den Einbau von Fenstern in beschädigten Gebäuden usw.

Es wird darauf hingewiesen, dass die zuständigen Strukturabteilungen die Aufgaben erhalten und begonnen haben, sie zu erfüllen.

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew hat festgestellt, dass alle notwendigen Dienste der Stadt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Folgen so schnell wie möglich zu beseitigen.

Wir werden daran erinnern, dass in Kiew infolge eines massiven Raketenangriffs 20 Menschen getötet und mehr als 60 weitere verletzt wurden.

Am frühen Montag wurde bekannt, dass die Russen Kiew mit Raketen Kinschal angegriffen haben. Starke Explosionen waren in der Stadt zu hören. Die Trümmer der Raketen stürzten in sieben Bezirken der Stadt ein.

Auch andere Städte wurden von dem Raketenangriff getroffen. Vor allem in Krywyj Rih wurden zehn Menschen getötet.