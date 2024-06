Auf der besetzten Krim hat es Explosionen gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einheimische haben von einer Reihe von Explosionen in mehreren Städten der vorübergehend besetzten Krim berichtet.

In mehreren Städten der vorübergehend von Russland besetzten Krim sind starke Explosionen ausgebrochen. Die Russen sprachen von einem angeblichen Raketenangriff. Dies berichtete am Sonntag, den 23. Juni, der lokale Telegram-Kanal Krimwind.

Dem Telegram-Kanal zufolge ereigneten sich die Explosionen im Bereich der besetzten Gebiete Evpatoria und Chernomorsky.

Die Öffentlichkeit schreibt unter Berufung auf Anwohner, dass in Evpatoria und dem Dorf Vitino eine Menge Krankenwagen zu sehen waren. In Vitino wird auch ein großes Feuer gemeldet.

Die Öffentlichkeit behauptet auch, dass in der Gegend von Molotschnoje in der Nähe von Jewpatoria ein Feld und eine Militäreinheit in Flammen stehen. Nach Angaben von Crimean Wind, flog in die militärische Einheit zwischen Molochnoye und Uyutny.

Einheimische berichten, dass in der Gegend von Chernomorsky und Mezhvodnoye auch mehrere Explosionen zu hören waren.

Wie wir bereits berichteten, hat Russland auf der Krim S-500 stationiert, eine „experimentelle“ Waffe, die es noch nie eingesetzt hat.

Krim von ATACMS-Raketen angegriffen – soziale Medien