Die Betriebszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel in Kiew wurden verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ab Montag, dem 18. April, befördert die Kiewer Metro Fahrgäste von 06:30 bis 20:00 Uhr und der Bodentransport von 7:00 bis 21:00 Uhr. Dies wird von der KMHA berichtet.

Gleichzeitig erinnert KMIA daran, dass die Ausgangssperre in Kiew jetzt jede Nacht von 22:00 bis 05:00 Uhr gilt.

„Während der Ausgangssperre ist es verboten, sich in der Stadt zu bewegen. Sie können nur hinausgehen, um den nächsten Unterschlupf aufzusuchen. Die Stadtverwaltung fordert die Einwohner Kiews auf, sich an die Ausgangssperre zu halten und den Luftschutzalarm nicht zu ignorieren“, heißt es in der Erklärung.