Der Bezirk Krywyj Rih wurde erneut ohne Licht gelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Krywyj Rih und dem Bezirk verschwand erneut der Strom. Dies geschah aufgrund einer Überlastung der Netze, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Sergey Lyssak am Samstag, den 3. Februar in Telegram.

„Ohne Licht einige Bezirke von Krywyj Rih. Und auch fünf Gemeinden. Shirokivska, Grechanopodivska, Karpivska, Novolativska und Zelenodolska“, schrieb Lyssak.

Er versicherte, dass die Energietechniker bereits daran arbeiten, die Situation schneller zu stabilisieren – um Häuser und Unternehmen zu heilen.

„Also, keine Panik! Unsere Spezialisten sind die Besten. Wir werden damit zurechtkommen“, versicherte der Chef der regionalen Militärverwaltung.

Wir erinnern daran, dass die Russen Krywyj Rih zwei Nächte hintereinander mit Kamikaze-Drohnen angegriffen haben. Durch den Beschuss in der Nacht zum 3. Februar gab es Treffer in der Energieanlage, Brände brachen aus. Fast 15 Tausend Menschen waren in der Region ohne Licht.

Heute Nachmittag haben die Energietechniker die Stromversorgung in Krywyj Rih wieder aufgenommen. Auch in der Stadt starteten mehr als 20 Kesselhäuser.