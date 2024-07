Biden bespricht mit von der Leyen die Unterstützung für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

US-Präsident Joe Biden hat Ursula von der Leyen zu ihrer Wiederwahl als Präsidentin der Europäischen Kommission gratuliert. Die Politiker haben auch über die Unterstützung für die Ukraine gesprochen, teilte das Weiße Haus mit

Am Vortag hat US-Präsident Joe Biden mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, über die Unterstützung für die Ukraine und die Versuche, Russland für seine Aggression zur Rechenschaft zu ziehen, gesprochen.

Dies wurde auf der Website des Weißen Hauses berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Biden von der Leyen zu ihrer Wiederwahl als Präsidentin der Europäischen Kommission gratulierte.

„Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten ihr Engagement für eine starke Beziehung zwischen den USA und der EU und für die gemeinsame Bewältigung der größten Herausforderungen der Welt. Sie sprachen auch über die Unterstützung für die Ukraine und die Bemühungen, Russland für seine Aggression zur Rechenschaft zu ziehen“, hieß es in der Erklärung.

Am 18. Juli, während der ersten Plenarsitzung in Straßburg, wählten die Mitglieder des neu gewählten Europäischen Parlaments Ursula von der Leyen mit Mehrheit zur nächsten Präsidentin der Europäischen Kommission für die nächsten 5 Jahre.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament fanden traditionell an vier Tagen statt. Sie begannen am 6. Juni in den Niederlanden. An den folgenden zwei Tagen wurden die Abgeordneten in Irland, Lettland, Malta, der Slowakei und der Tschechischen Republik gewählt. In den meisten EU-Mitgliedstaaten, darunter auch in Deutschland, fand die Wahl am Sonntag, den 9. Juni, statt.