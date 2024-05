Bitcoin wurde zum ersten Mal auf Prozorro verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der anfängliche Preis der Kryptowährung betrug 188.000 Hrywnja, aber während der Auktion stieg der Preis auf 300.001 Hrywnja.

In dem System Prozorro.Sales wurde zum ersten Mal Kryptowährung verkauft. So wurde bei der Online-Auktion am 14. Mai 0,1 Bitcoin gekauft. Dies wird auf der Website des Portals berichtet.

„Über die Plattform Prozorro.Sales wurde eine digitale Sache (Bitcoin, BTC) versteigert. Menge: 0,1“, heißt es auf der Seite des betreffenden Loses.

Der ursprüngliche Preis der Kryptowährung lag bei 188.000 Hrywnja, aber während der Auktion stieg der Preis auf 300.001 Hrywnja, für die der Gewinner der Auktion Roman Zvarych das Los für 0,1 Bitcoin kaufte.

Ein Zehntel einer Bitcoin wurde in drei Runden verkauft, wobei insgesamt 13 Bieter um das Los konkurrierten. Der Schritt während der Auktion betrug Hrywnja 1.880, ohne Mehrwertsteuer.