Blinken sagt, die Ukraine sei zu Gesprächen mit der Russischen Föderation bereit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

US-Außenminister Antony Blinken hat gesagt, dass die Ukraine bereit ist, mit Russland zu verhandeln, wenn der Kreml Interesse an der Diplomatie zeigt. Blinken sagte dies am Sonntag, den 10. September, in einer Sendung des Fernsehsenders ABC.

„Was die Verhandlungen betrifft, so gehören zwei dazu, um Tango zu spielen. Und bisher haben wir von Wladimir Putin keine Anzeichen von Interesse an der Diplomatie gesehen. Wenn er Interesse zeigt, denke ich, dass die Ukrainer die ersten sein werden, die in Verhandlungen eintreten, und wir werden direkt hinter ihnen sein“, sagte der Außenminister.

Blinken merkte an, dass jeder ein Ende dieses Krieges wolle.

„Aber er muss zu fairen und nachhaltigen Bedingungen enden, die die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine widerspiegeln“, betonte der US-Außenpolitikchef.

Zuvor hatte er im Büro des Präsidenten erklärt, warum die Ukraine jetzt nicht mit Russland verhandeln kann.

Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj erlaubte Verhandlungen auf diplomatischer Ebene mit Russland über das Ende des Krieges, aber erst nach Erfüllung aller Punkte seiner Friedensformel.