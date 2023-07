Blinken: Wenn die ukrainischen Streitkräfte eingesetzt werden, wird es Veränderungen an der Front geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

US-Außenminister Antony Blinken hat vor voreiligen Schlüssen über die Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine gewarnt und erwartet Veränderungen an der Front. Dies sagte er auf dem Aspen Security Forum.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass es schwierig werden wird. Sie haben offenbar gehört, und viele haben gesagt, dass die Russen ernsthafte und befestigte Verteidigungslinien vorbereitet haben. Die Ukrainer sind dabei, diese zu durchbrechen“, sagte er.

Laut Blinken haben die Ukrainer, die bereits die Hälfte der von den Russen seit Kriegsbeginn eroberten Gebiete befreit haben, „bereits alles, um erfolgreich zu sein“, denn sie „kämpfen für ihr Land, für ihre Zukunft, für ihre Freiheit“.

„Und wenn sie sich umdrehen und anfangen zu handeln, werden all die Kräfte, die in den letzten Monaten ausgebildet wurden, die Ausrüstung, die wir und etwa 50 Länder ihnen zur Verfügung gestellt haben, ich denke, all diese Dinge werden einen bedeutenden Unterschied machen und einen Unterschied machen“, sagte der US-Außenminister.

Ebenfalls heute kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Beschleunigung der Gegenoffensive an. Der Präsident fügte hinzu, dass es der ukrainischen Armee an Entminungsausrüstung fehle, um den Vormarsch zu beschleunigen.