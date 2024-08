Bloomberg berichtet, dass der britische Außenminister eine Reise nach China als Teil einer "Prüfung" der Beziehungen erwägt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Laut Bloomberg erwägt der britische Außenminister eine Reise nach China im Rahmen einer „Prüfung“ der Beziehungen zu Peking. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sind die Pläne für den Besuch noch nicht abgeschlossen

Der britische Außenminister David Lammy erwägt eine Reise nach China im Rahmen der Bemühungen der neuen Labour-Regierung, die Beziehungen zu Peking zu ändern.

Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Demnach sind die Pläne für die Reise noch nicht abgeschlossen. Das Datum steht noch nicht fest.

Bloomberg weist darauf hin, dass Keir Starmer, bevor er Ministerpräsident des Vereinigten Königreichs wurde, sagte, dass seine Regierung als „eines der ersten Dinge, die wir tun werden“, eine „Prüfung“ der britisch-chinesischen Beziehungen durchführen werde.

„Wie ihre Vorgänger ringt auch Starmers Labour-Regierung mit dem Dilemma, wie die wirtschaftlichen und handelspolitischen Interessen Großbritanniens mit den Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen in den Beziehungen zu China in Einklang zu bringen sind“, so die Publikation. Sie fügte hinzu, dass Lammys Besuch der erste eines britischen Außenministers seit dem Besuch von James Cleverly in China vor fast einem Jahr sein wird.

Die Agentur wies darauf hin, dass sich David Lammy Ende Juli mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi in Laos traf. Die Parteien „vereinbarten, an der Einrichtung langfristiger Kommunikationskanäle zu arbeiten“, so das Außenministerium. Damals forderte Lummey den chinesischen Außenminister auf, dafür zu sorgen, dass chinesische Unternehmen den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht unterstützen.