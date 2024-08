Ein Bombenteam in der Region Kiew hat ein Kampfteil einer "Shahed"-Drohne sichergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Dorf Pilipovychi im Bezirk Buchanskiy der Region Kiew wurde ein Bauteil einer russischen Drohne gefunden.

Die Sappeure des staatlichen Notdienstes der Ukraine haben im Dorf Pilipovychi im Bezirk Buchanskogo des Kiewer Gebiets ein Kampfteil einer Angriffsdrohne vom Typ Shahed-136 gefunden. Darüber berichtet der staatliche Notdienst auf seinem Telegram-Kanal am Donnerstag, den 22. August.

„Die pyrotechnische Gruppe erhielt einen Anruf. Vor Ort beschlagnahmten Spezialisten ein gefährliches Objekt und transportierten es zur Zerstörung“, heißt es in der Nachricht.

Russische Angreifer haben in der Nacht zum Donnerstag, den 22. August, das Gebiet der Region Kiew mit Angriffsdrohnen angegriffen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Kiew, Ruslan Kravchenko, in Telegram mit.

Alle feindlichen Ziele wurden von den Luftabwehrkräften abgeschossen. Es gibt keine Verletzten und keine Treffer bei kritischer Infrastruktur und Wohngebieten.

Die Trümmer der abgeschossenen Drohnen fielen außerhalb der Siedlungen.

Wie bereits berichtet, beschlagnahmten und zerstörten Pioniere des Staatlichen Katastrophenschutzes eine FAB-500 Fliegerbombe auf dem Gebiet des Dorfes Malinovka im Bezirk Pokrovsky der Region Donezk.

Zuvor hatten Pioniere eine 250 kg schwere hochexplosive Fliegerbombe in einem Privathaushalt in Kostiantynivka in der Region Donezk sichergestellt.