US-Botschafter verweist auf den Erfolg der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat es geschafft, den Winter ohne massive Stromausfälle zu überstehen, trotz der Versuche der Russen, das Energiesystem der Ukraine zu zerstören. Darüber berichtet am Donnerstag, den 29. Februar, das offizielle Telegram der US-Botschaft in der Ukraine mit Verweis auf die Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika in der Ukraine Bridget Brink.

„Die Ukraine hat in den letzten Stunden des Winters Strom – ein großer Sieg, denn Russland hat die ukrainische Energieinfrastruktur zwei Winter lang angegriffen“, betonte die Diplomatin.

Sie stellte fest, dass Russland weiterhin täglich Angriffe durchführt, aber die Ukrainer haben Licht und Wärme.

„Dieser Erfolg zeigt, was die Ukraine mit unserer Unterstützung erreichen kann und warum wir sie jetzt unterstützen sollten. Jede Sekunde zählt“, so Brink.

Wir erinnern daran, dass der US-Senat am 13. Februar ein Paket mit mehr als 60 Milliarden Dollar für die Ukraine unterstützt hat – hauptsächlich für militärische Hilfe. Die Entscheidung des Senats reicht nicht aus, um das Geld bereitzustellen – der Gesetzentwurf muss das Repräsentantenhaus passieren.

Sprecher Mike Johnson beendete die Arbeitswoche des Repräsentantenhauses vorzeitig und kündigte eine fast zweiwöchige Pause an, ohne den Gesetzentwurf zur Hilfe für die Ukraine zu prüfen.