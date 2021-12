Boyko kommentierte den Waffenstillstand im Donbass

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Jurij Bojko, Ko-Vorsitzender der Oppositionspartei Plattform – Für das Leben, kommentierte die Ergebnisse des Treffens der Trilateralen Kontaktgruppe zum Donbass am 22. Dezember 2021.

„Die Tatsache, dass eine Videokonferenz der Trilateralen Kontaktgruppe über die Einhaltung des Waffenstillstands diskutiert hat, ist sehr wichtig, insbesondere am Vorabend von Neujahr und Weihnachten. Ich war viele Male in ukrainischen Städten und Dörfern in der Nähe der Demarkationslinie, ich habe mit den Menschen gesprochen und weiß, wie sehr sie sich wünschen, dass nicht mehr geschossen wird. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Wiederherstellung des Waffenstillstands auszuhandeln. Aber die ukrainischen Bürger im Donbass und die Menschen im ganzen Land warten nicht nur auf einen Waffenstillstand, sondern auf die vollständige Wiederherstellung des Friedens. Dies ist genau das, was die derzeitige Regierung bei den Wahlen versprochen hat. Sie erhielt einen großen Vertrauensvorschuss von den Wählern und hätte bereits eine politische Lösung erreichen können, ohne auf die Radikalen und die „Kriegspartei“ zurückzublicken. Leider hat das Kommando von Ze beschlossen, mit ihnen zu flirten und die Politik seiner Vorgänger fortzusetzen, anstatt auf die Wünsche seiner Wähler zu hören“, sagte er.

Boyko vertrat auch die Ansicht, dass die Arbeit an der politischen Lösung des Konflikts heute praktisch zum Stillstand gekommen ist.

„Der Weg zum Frieden ist wohlbekannt – er besteht in der umfassenden Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. In diesem Jahr hat die Regierungsmehrheit jedoch keinen einzigen Schritt unternommen, um ihren politischen Teil umzusetzen. An der Umsetzung der Steinmeier-Formel in die ukrainische Gesetzgebung wird nicht gearbeitet“, sagte er und fügte hinzu, dass die Situation an der Demarkationslinie aufgrund des Fehlens konkreter politischer Lösungen äußerst angespannt bleibt“.