Brand in einer Werft in Izmail

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Stadt Izmail ist auf dem Gelände der Werft ein Schlepper in Brand geraten. Dies teilte der staatliche Notdienst der Ukraine in der Region Odessa am Dienstag, den 5. Oktober, mit.

Um 16:21 Uhr brach das Feuer in der Kabine eines festgemachten Schleppers aus, der in der Werft repariert wurde.

Gegen 17.38 Uhr gelang es den Feuerwehrleuten, das 60 Quadratmeter große Feuer einzudämmen. Nach einer weiteren Stunde war das Feuer vollständig gelöscht.

Insgesamt waren 18 Rettungskräfte und fünf Fahrzeuge an den Löscharbeiten beteiligt.

