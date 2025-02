Brandstifter-Saboteure aus der Bukowina wurden zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt: Sie müssen Ukrsalisnyzja 1 Million Schadenersatz leisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Drei Einwohner von Bukowyna wurden wegen Sabotage an der Eisenbahn zu 15 Jahren Gefängnis mit Beschlagnahmung des Eigentums verurteilt.

Quelle: Sicherheitsdienst der Ukraine, Büro des Generalstaatsanwalts

Einzelheiten: Die Staatsanwaltschaft wies nach, dass drei junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren im September 2024 auf der Suche nach schnellem Geld vereinbart hatten, Relaisschränke der Eisenbahn in Brand zu setzen. Sie erhielten die Aufträge über einen Telegrambot, einigten sich mit dem so genannten „Auftraggeber“ auf die Objekte und handelten nach dessen Anweisungen.

Der erste Brandanschlag wurde von zwei Brüdern verübt – sie übergossen einen Relaisschrank in einem Bahnhof in der Region Czernowitz mit Benzin und setzten ihn in Brand.

Der zweite Brandanschlag wurde von den dreien zusammen mit einem 18-jährigen Bekannten verübt.

Der Schaden, der Ukrsalisnyzja durch die Straftat entstanden ist, beläuft sich auf fast 1 Million Hrywnja. Nach einem Gerichtsurteil müssen die jungen Männer diesen Betrag zahlen.

Alle drei Täter wurden zu 15 Jahren Gefängnis und der Beschlagnahmung ihres Eigentums verurteilt.

Sie werden bis zum Inkrafttreten des Urteils in Haft gehalten.

Hintergrund: