Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben in der Nähe von vier der sechs Kraftwerksblöcke des ZNPP Ausrüstung mit Sprengstoff deponiert. Dies berichtete der Leiter der Hauptdirektion des Geheimdienstes, Kyrylo Budanow, in einem Interview mit The New Statement.

Ihm zufolge ist der Plan für einen Angriff auf das Kernkraftwerk bereits vollständig ausgearbeitet und genehmigt. Sie können technische Mittel einsetzen, um den Absturz zu beschleunigen.

Die Russen könnten auch die Spannung auf den Stromleitungen zum Kraftwerk erhöhen, um einen Unfall im ZNPP zu verursachen.

Nach Ansicht des Leiters der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums könnte der Befehl des Aggressorstaates zur Durchführung eines Terroraktes im Saporischschja-Kraftwerk durch die Niederlage der russischen Besatzungstruppen am linken Dnjepr-Ufer ausgelöst werden – Russland sieht in der Schaffung eines nuklearen Katastrophengebietes einen Zünder für den weiteren Vormarsch der ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungskräfte.

Gleichzeitig schätzt Budanow die Gefahr ein, dass Moskau einen Angriff auf das KKW mit einem Strahlungsleck als „Präventivmaßnahme“ durchführen könnte, um die Offensivoperation der Ukraine zu stoppen und die Frontlinie in ihrer jetzigen Form einzufrieren.

„Die Situation war noch nie so ernst wie jetzt“, fügte Budanow hinzu.