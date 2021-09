Ein Bus mit Touristen stürzt in der Region Lviv um

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Ein Touristenbus stürzte in der Region Lviv um, als er den Berg Vysoky Verkh bestieg. Infolgedessen wurden fünf Personen verletzt. Dies berichtete am Donnerstag, den 30. September, das Pressezentrum des Staatlichen Notstandsdienstes.

„Am 29. September überschlug sich in der Nähe des Dorfes Volosyanka, Bezirk Stryi, der Fahrer eines Fahrzeugs, das Touristen (7 Personen) beförderte. Volosyanka, Bezirk Stryi, auf einem Touristenmarsch zum Berg Vysokiy Verkh überschlug sich der Fahrer eines mit Touristen (7 Personen) besetzten Autos, wobei 5 Personen verletzt wurden“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Pressezentrums wurden die Opfer mit Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades transportiert, dem medizinischen Personal übergeben und ins Krankenhaus eingeliefert.

Zuvor war berichtet worden, dass ein Bus mit Dutzenden von Kindern in Polen in einen Graben gefahren war. Es waren 31 Vorschulkinder und ihre Betreuer an Bord.

Bei einem Busunfall in den USA wurden dreißig Menschen verletzt. Der Fahrer verlor die Kontrolle, und der Bus kam von der Straße ab und stürzte auf die Seite.